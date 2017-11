EL Eulma : Dernier hommage à Amar Rouaï

Réagissez

C’est en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du wali de la wilaya de Sétif, du président de la FAF et d’une foule nombreuse, parmi laquelle ses coéquipiers de la glorieuse équipe du FLN, Mekhloufi, Zouba, Maouche, à côté d’anciens joueurs du MCEE ainsi que des amis venus des quatre coins du pays, dont des délégations de ses anciens clubs de l’USM Bel Abbès, du MCO ainsi que de nombreux anciens internationaux, Assad, Cerbah, Belkedroussi, Mimoune, Douadi Bachir, Fendi, Salhi, Mattem, Adjas, du président de l’USM Alger, du président de la ligue de Sétif, d’anciens arbitres que le moudjahid Amar Rouaï a été conduit à sa dernière demeure au cimetière Sidi Hammou d’El Eulma hier, après la prière, comme il l’avait toujours souhaité.

Il convient de rappeler que Amar Rouaï est décédé samedi 11 novembre 2017 en son domicile à Besançon, en France, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 85 ans. La dépouille a été rapatriée par avion via l’aéroport du 8 Mai 45 de Sétif, où s’est déroulée la cérémonie officielle d’accueil de la dépouille. Le défunt était accompagné par son épouse et ses deux enfants et des autorités civiles et militaires. Après cette cérémonie empreinte de beaucoup d’émotion, la dépouille fut acheminée au domicile familial à El Eulma, ce qui a permis à des centaines de citoyens de lui rendre un dernier hommage.

Il convient de souligner que Amar Rouaï est né le 9 mars 1932 à Sétif. Il a débuté sa longue et riche carrière sportive au sein de l’Om Saint-Arnaud à l’âge de 17 ans, en 1949, avant d’emprunter la grande carrière qu’on lui connaît. Amar Rouaï est un livre ouvert et un exemple de sacrifice et de fidélité à son pays, l’Algérie.