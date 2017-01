Réagissez

En dépit des efforts fournis par les agents de la Société de distribution de l’Est (SDE), ne pouvant lutter contre les fortes précipitations de neige qui ont atteint par endroits plus de 3 mètres, des villages entiers du nord de la wilaya de Sétif sont restés dans la nuit du mardi à mercredi sans gaz naturel ni électricité.

Des axes routiers, notamment les RN75 et RN9, ainsi que de nombreux chemins de wilaya sont restés fermés à la circulation, alors que la situation au niveau de l’autoroute Est-Ouest demeure difficile dans bon nombre d’endroits. Réquisitionnés pour dégager les routes et mettre un terme à l’isolement de la presque totalité de la région nord de la wilaya, les centaines d’engins n’ont pu venir à bout des fortes précipitations jamais enregistrées à Sétif depuis plus de 20 ans. Une situation exceptionnelle exigeant des moyens exceptionnels pousse les autorités à faire appel à l’ANP.

Sur instruction du commandement de la 5e Région militaire, l’armée a mobilisé, nous dit-on, de gros moyens devant venir en aide et prêter assistance aux populations des daïras de Bouandas, Bougaa, Guenzet, Beni Ouartilane, Maoklane et Hammam Guergour, où la situation est plus que difficile. D’autant plus que certaines localités font désormais face à un manque de produits alimentaires de première nécessité, tels que le lait, le pain et la semoule.

Les évacuations de malades et des cas d’urgence demeurent à la fois compliqués et périlleux à Babor, Aïn El Kebira, Serdj Ghoul, Tiz’n Bechar et Amouchas, pour ne citer que ces localités, où la neige a pris le dessus. L’intervention de l’armée va sans nul doute venir à bout de l’isolement des populations des zones touchées par la générosité du ciel. Il convient de préciser que les citoyens qui s’attendaient hier à une éclaircie sont surpris par les fortes averses de la nuit. Ces nouveaux apports ont fait plaisir aux agriculteurs et gestionnaires des ressources hydriques, ne cachant pas leur bonheur.

Le prolongement du mauvais temps oblige cependant citoyens et enfants scolarisés à se cloîtrer pour la troisième journée consécutive. Située à plus de 1000 mètres d’altitude, la capitale des Hauts-plateaux n’a pas été épargnée par les perturbations climatiques, d’autant plus que des administrations, les établissements scolaires, les transports en commun se sont payés, hier, une petite permission qui risque de se prolonger, puisque les prévisions de la météo ne prévoient pour les jours à venir aucune amélioration.