Des travaux après la réfection

S’étendant sur plus de 500 mètres, la chaussée du boulevard, tronçon Makam Echahid du chef-lieu de la wilaya, a été dernièrement refaite à neuf. L’opération avait, faut-il le rappeler, coûté au Trésor public des millions de dinars. A l’issue des travaux qui ont plus ou moins traîné, les riverains ont, à juste titre, lancé un grand soupir. Mais cette joie s’est vite estompée. Puisque les éminences grises de la capitale des Hauts-Plateaux, qui n’ont rien à dépenser de leur poche, viennent de donner leur feu vert pour des travaux supplémentaires. Comme la coordination entre les différentes directions n’est plus le fort des Sétifiens, on se rend finalement compte que le réseau de la fibre optique n’a pas été installé en ces lieux. Intervenant quelques mois après la réhabilition de la chaussée, la nouvelle opération, qui ne passe pas inaperçue, donne le coup de grâce au boulevard qui revient à la case départ, au grand dam de ses usagers. Lesquels sont en droit de savoir si l’entreprise chargée de l’opération va remettre en l’état la partie éventrée ou pas.