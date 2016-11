Des élèves dispensés du cours d’anglais

Réagissez

Le premier trimestre de l’année scolaire est presque consommé, mais la scolarité de centaines d’élèves de la wilaya de Sétif n’a pas connu un déroulement normal.

Ainsi, pas moins de 150 collégiens du CEM Belgacem Sebihi d’El Eulma sont, malgré eux, «dispensés» de cours d’anglais depuis le début de l’année, selon des parents.

D’après nos interlocuteurs, l’enseignante, qui revenait d’une mise en disponibilité de 5 ans, a repris le travail pour une semaine. Sans crier gare, elle s’éclipse au grand désappointement des élèves et de leurs parents, d’autant plus que les tentatives de la direction de l’établissement ayant, semble-t-il, saisi la direction de l’éducation n’ont pas abouti. «Pour des problèmes internes au secteur, nos enfants payent les pots cassés. Puisqu’ils ont été privés, des semaines durant, de l’enseignement d’une matière importante. Avec les mouvements de grève qui secouent en ce moment le secteur, on ne sait pas comment ils vont pouvoir récupérer tout ce retard.

On n’arrive toujours pas à expliquer la manière de faire des responsables concernés n’ayant rien fait, tout ce temps-là», tonnent nos interlocuteurs. Afin de connaitre le son de cloche de la direction de l’éducation, on a essayé de prendre attache avec le chef du service du personnel qui ne répond pas. On s’oriente par la suite vers le secrétaire général de la direction, Saâd Merazig qui a bien voulu nous parler du sujet précité et du problème exposé par des parents des élèves des lycées El Mouaiz et Zahraoui de Sétif, privés de séances d’éducation physique et sportive, dispensées des années durant, faut-il le rappeler, au niveau de l’office du parc omnisports de la wilaya (OPOW) que certaines parties voudraient «privatiser».

«Le problème est réglé. La décision d’affectation de la nouvelle enseignante d’anglais a été signée mercredi. Comme le directeur du CEM ne pouvait engager aussi facilement un suppléant pour remplacer l’ex-enseignante, dont l’abandon de poste est désormais effectif, la procédure a accusé un retard. À propos des séances d’EPS dispensées au complexe du 8 Mai 1945, le problème est désormais résolu», dira-t-il. À noter que le débrayage des élèves de terminale qui s’opposent aux dernières mesures prises par le ministère de l’Éducation nationale à propos de la durée des épreuves du BAC continue à paralyser de nombreux établissements.