Des chantiers en souffrance

Lancés depuis belle lurette, de nombreux chantiers inscrits au titre de la feuille de route de l’actuelle équipe communale, qui n’a vraiment pas marqué son mandat, sont en stand-by.

Au grand dam des habitants d’une cité qui va mal. Ayant mobilisé et consommé des budgets colossaux, de nombreuses opérations font du surplace. Pour l’illustration, le stade Mohamed Guessab, dont la réouverture est à chaque fois reportée, est le parfait exemple d’une incommodante situation.

En dépit des promesses, celle-ci n’en finit plus. Il convient de souligner que l’espace(le stade s’entend) qui a connu ses plus grands moments de gloire dans les années 1960 et 1970 demeure fermé. Inscrit pour permettre aux adeptes de la baignade et en premier lieu, la masse juvénile de Sétif, privée les deux dernières saisons estivales d’un point d’eau, le parc aquatique érigé sur l’emplacement de l’ex-bidonville qui dénaturé l’aspect de la cité Laid Dahoui, est à l’arrêt depuis de longs mois. À cause du sempiternel problème administratif, le délai de réalisation connaitra une énième prolongation. Lancé en 2013, pour une enveloppe de 168.909.962.50 DA, les travaux qui ont atteint, trois ans après, 60%, risquent de s’éterniser.

Puisque le bureau d’études, ainsi que les entreprises chargées des gros œuvres et des équipements viennent de jeter l’éponge. Un problème d’avenant en est, nous dit-on, la cause. Soulevé à maintes reprises, le problème du cinéma «Ifriqiya» (ex-variété) demeure toujours d’actualité. Calcinée par un feu qui l’a totalement détruite, la plus grande salle obscure de la ville est fermée depuis plus de 20 ans. Dire que l’espace a été totalement rénové. Occupant le 2e étage du centre commercial «Ifriqiya», la structure de 500 places attend impatiemment un coup de starter. Un problème de revêtement mural (tissus spécifiques à l’activité) retarde l’échéance. Programmée initialement pour 2007, la réouverture du Variété est renvoyée aux calendes grecques.

Selon certaines indiscrétions, le certificat de conformité du tissu spécifique (inflammable) est la principale cause du blocage. Au lieu d’un certificat délivré pour un laboratoire du ministère de l’intérieur, l’ex-fournisseur présente un document établi par les services du commerce. Lequel est refusé par la Protection civile ne badinant pas avec la sécurité des personnes et des biens. «Englobant la rénovation de la clôture, du terrain et d’autres opérations, le premier lot d’un montant de 150 millions de dinars est presque terminé. Lié à l’installation des projecteurs, un problème de procédures qui vient d’être réglé a retardé la pose du tartan. Tout sera mis en œuvre pour boucler cette première opération avant la fin de l’année en cours.

D’un montant de 190 millions de dinars, un 2e lot consacré à l’aménagement des vestiaires, de l’administration, et d’autres équipements suivra», souligne le directeur des services techniques de la commune, Nacerdine Benzaoui, qui a bien voulu nous éclairer à propos du parc aquatique et du cinéma Variété : «Pour une question d’avenant non approuvé à temps, on se retrouve avec un sérieux problème d’autant plus que le bureau d’études et l’entreprise chargée des gros œuvres ont exprimé le vœu de se retirer. Désignée depuis 3ans l’entreprise devant prendre le volet des équipements compte leur emboiter le pas.

On va tout entreprendre pour régler ce problème du parc aquatique et l’ouvrir pourquoi pas, l’été prochain. Pour ce qui est du cinéma Variété, un bureau d’études vient d’être désigné. Afin d’éviter les erreurs du passé, on lui a demandé de constituer un dossier complet pour que nous puissions obtenir l’aval de la Protection civile. Pour relancer cette opération nécessitant les équipements de projection et de sonorisation, un ODS (ordre de service) sera délivré dans les prochains jours», précise le cadre de la municipalité devant, cette fois-ci, tenir ses engagements.