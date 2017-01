Des centaines de familles isolées

Réagissez

L es fortes précipitations de neige qui s’abattent depuis 48 heures sur Sétif et de nombreuses localités de la wilaya ont coupé de nombreux axes routiers et privé de nombreuses localités du nord de la wilaya de produits énergétiques.

Habitant une zone enclavée, plus de 7000 personnes de mechtas d’Ouled Hlima, Ouled Ali, Ouled Amara, situées dans le périmètre de la commune de Serdj Ghoul, (daïra de Babor, située à plus de 52 km au nord de Sétif), ont souffert du manque de produits alimentaires et d’énergie.

A cause d’une baisse de pression, des centaines de familles de Bougaâ, Aïn Roua et d’autres villes, ont été, dans la nuit de lundi à mardi, privées de gaz naturel. Intervenant le plus souvent dans des reliefs difficiles d’accès, les équipes de la Société de distribution de l’énergie (SDE) ont pu régler ce problème qui refait surface à chaque chute du thermomètre, pointant ces jours-ci à -4°C. Pour en finir avec cette baisse de pression qui perdure depuis des années, la GRTG, une filiale du groupe Sonelgaz, va, selon le secrétaire général de la wilaya de Sétif, Zinedine Ahamouda, président la cellule de veille mise en place par les autorités locales, prendre en charge ce volet, pour une enveloppe de 3 milliards de dinars.

En attendant, le centre d’enfûtage de bouteilles de gaz butane d’El Eulma fonctionne à plein régime.

D’après notre interlocuteur, 7000 bouteilles de gaz sont quotidiennement acheminées vers le centre de distribution de Bougaâ, qui approvisionne les différentes régions du nord de la wilaya. Celle-ci dispose d’un stock d’une semaine. L’approvisionnement de la partie nord en lait se fait, exceptionnellement, d’après le SG de la wilaya, à partir d’Akbou (Béjaïa).

A noter que les établissements scolaires de la région sont restés fermés pour la deuxième journée consécutive. Tout comme de nombreux axes routiers, bloquant en divers points, la circulation routière. Une telle situation rend difficile, pour ne pas dire impossible, les évacuations des malades et des parturientes des zones enclavées, où l’épaisseur de la neige a, nous dit-on, dépassé les 60 cm. Afin de dégager les routes nationales et certains chemins de wilaya, pas moins de 600 engins des secteurs public et privé sont à pied d’œuvre depuis deux jours.