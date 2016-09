Des agriculteurs lancent un SOS au wali

Réagissez

En attendant la réponse du chef de l’exécutif, les concernés sont dans le désarroi et l’incertitude.

Les agriculteurs de la commune de Beida Bordj, située à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif, sont dans le désarroi et ne savent plus quoi faire pour sauver leurs champs de légumes du dépérissement, suite au tarissement de leurs puits. Selon leur représentant, la situation s’est aggravée ces derniers jours par la canicule frappant de plein fouet cette région du sud de la wilaya connue pour son climat sec.

Pour sauver leur production ou du moins ce qui en reste du dépérissement qui a eu raison d’une grande partie des légumes, alors que des champs entiers de cucurbitacées (melon, pastèque, courge et citrouille) sont totalement perdus, les agriculteurs lancent un SOS en direction des autorités pour les autoriser au fonçage des puits ou à leur curage. Il convient de rappeler que le fonçage des puits est interdit depuis 2005, sur décision du wali en raison du tarissement de la nappe phréatique, suite à une utilisation abusive et à un fonçage à grande échelle.

Saisi à cet effet par les agriculteurs, le président de l’APC de Beida Bordj, au fait de la situation leur a fait savoir que la décision relève des prérogatives du wali. C’est le même son de cloche au niveau de la direction de l’agriculture. En attendant la réponse du chef de l’exécutif, les agriculteurs sont dans le désarroi et l’incertitude. Il est à signaler que certains agriculteurs qui ont enfreint cette interdiction ont vu leur matériel saisi et ont été estés en justice.

Pour rappel, la commune de Beida Bordj, en dépit de son climat sec, est connue depuis toujours pour sa vocation agricole et le savoir-faire de ses agriculteurs, notamment dans la culture des légumes. En quelques années, elle est devenue le potager de toute la région, où le salfifis (left saïdi), légume très prisé pour sa saveur et ses qualités nutritives se taille la part du lion, est cultivé à grande échelle. Evidemment, si cette sécheresse persiste et si aucune mesure d’urgence n’est prise pour soulager les agriculteurs, la production de ce légume sera compromise.