Consultations externes, dites-vous ?

Réagissez

Pour bénéficier d’une consultation externe au niveau de la structure publique des maladies des os et de l’orthopédie, les patients sont orientés vers l’ex-local de la médecine légale, situé dans la cité Tlydjen du chef-lieu de wilaya.

L’espace, faisant en outre office de lieu d’expertise accueillant des centaines de personnes de différentes localités de la wilaya, n’est pas fonctionnel. La plaque «médecine légale», qui n’a pas été remplacée, trône toujours au fronton de la structure envahie quotidiennement par une foule nombreuse. L’exiguïté des lieux complique la tâche des praticiens, obligés d’exercer dans des conditions difficiles, pour ne pas dire impossibles. Contraints de «stationner» dans un couloir, où le plus petit des brancards ne peut se frayer un chemin, les patients dont nombre d’entre eux ne peuvent pas rester debout longtemps, souffrent en silence. «Il ne faut pas se voiler la face, la structure ne pouvant répondre aux attentes des uns et des autres, est d’un temps révolu.

Le déficit en sièges meublant une fantomatique ‘‘salle d’attente’’ oblige des malades à poireauter debout et à prendre leur mal en patience. On a beau réclamer, mais la situation n’a pas changé d’un iota. Vous voyez dans quelles conditions sont effectuées les consultations externes de l’os. On profite de cette opportunité pour alerter les responsables concernés ainsi que les autorités locales invitées à venir constater de visu cette lamentable situation», révèlent des patients qui avaient gros sur le cœur. «Trouvez-vous normal que deux médecins soient obligés d’effectuer deux actes différents dans une même salle ?», s’interrogent nos interlocuteurs, n’ayant pas omis de mettre en exergue la bonne volonté du personnel paramédical qui essaye tant bien que mal de garder le sourire tout en répondant à de nombreuses sollicitations. A rappeler que ces médecins sont, par ailleurs, appelés à expertiser bon nombre de cas et litiges exposés à l’appareil judiciaire.