CHU de Sétif : La pédiatrie dans un état lamentable

L’ex-HME sera transformé en pôle pédiatrique offrant de nombreux services.

La situation de l’ex-hôpital mère et enfant (HME) du CHU de Sétif, prenant en charge différentes pathologies pédiatriques, est plus que lamentable. En dépit des SOS lancés par les gestionnaires, les praticiens du CHU, ainsi que des parents irrités par les aléatoires conditions d’hospitalisation de leur progéniture, l’infrastructure agonise. «Il ne faut plus se voiler la face, la structure n’est pas fonctionnelle. Malgré tous les aléas, le personnel fait de son mieux pour atténuer les souffrances des petits patients.

La dernière visite du wali (la première depuis plus de dix ans, ndlr) nous réconforte, car nos innombrables doléances n’ont pas été vaines. Ayant visité tous les coins du site, le wali, que nous remercions au passage, a désormais une idée précise sur la situation de l’établissement. Nous sommes confiants, car le wali s’est engagé à faire le maximum pour la transformation de l’espace en un véritable pôle pédiatrique qui sera doté de toutes les spécialités», souligne le médecin-chef de la pédiatrie, le professeur Belkacem Bioud.

Le directeur général du CHU, Noureddine Belkadi, va plus loin : «Décrié depuis longtemps, ce point noir est pris en charge. La visite du chef de l’exécutif en est la preuve. Pour en finir avec les approximations, l’ex-HME sera transformé en pôle pédiatrique comportant des services de pédiatrie, de chirurgie et de réanimation infantile, d’hémodialyse, de pneumologie, d’oncologie et des urgences pédiatriques. Le projet est validé par le conseil scientifique du CHU.

La concrétisation d’une telle opération exige une mise à niveau de l’infrastructure. Celle-ci est scindée en deux parties. De l’ordre de 23 millions de dinars, la réhabilitation du premier bâtiment devant être livré avant le début du mois de Ramadhan, est prise en charge par un bienfaiteur. Lequel nous a permis de gagner du temps et d’éviter les tracasseries administratives. Le deuxième volet concerne la rénovation de l’ex-maternité. Pour la concrétisation de cette importante opération, nous comptons énormément sur le wali pour la levée du gel sur une enveloppe de 100 millions de dinars.»

Profitant de l’opportunité, le directeur général du CHU qui bénéficiera prochainement d’une salle de cathétérisme, a tenu à nous informer de l’ouverture de sept nouveaux services (chirurgie cardiovasculaire, de chirurgie maxillo-faciale, d’anesthésie-réanimation, de chirurgie urologique, de gastro-entérologie, de biochimie, et de toxicologie) renforçant ainsi les structures de l’un des plus anciens hôpitaux du pays.