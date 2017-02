Cheikh Nouari, le gardien de la mémoire est parti

Réagissez

Le gardien d’une partie du patrimoine et de la mémoire de Sétif, Rabah Zedadka, plus connu sous la dénomination de cheikh Nouari, est parti. Ne pouvant lutter contre la terrible maladie, le défenseur invétéré de notre histoire ne rend pas les armes, mais accepte la loi divine. Grand fan de Ferhat Mekki Abbes, dont de nombreux documents inédits occupent une importante place dans sa collection, le défunt laisse derrière lui un trésor d’une incommensurable valeur historique.

Ce dernier est composé de bon nombre d’exemplaires de journaux anciens (le petit Sétifien, le progrès de Sétif, l’Éveil de Sétif), des pièces de céramique, de 200 fossiles, de plus de 1 000 pièces de monnaie datant des époques romaine, fatimide, almohade, ottomane et d’autres. Installé dans sa maison, le musée contient pas moins de 10 000 timbres, dont certains exemplaires sont des copies rares. Construite pièce par pièce durant plus de 40 ans d’efforts et de sacrifices, la gigantesque œuvre n’a pas malheureusement obtenu l’attention des responsables de la ville et de la culture de Sétif.

Lesquels n’ont pas fait l’effort nécessaire pour aider et accompagner le vieux chercheur indépendant qu’il était. Ce dernier n’a à aucun moment demandé une aide matérielle, ou une subvention, mais le droit d’exposer et de montrer aux générations montantes l’histoire ancienne du pays. L’indifférence, pour ne pas dire l’ostracisme des responsables, a touché cheikh Nouari, qui a continué son travail jusqu’au dernier souffle.

Décédé à l’âge de 74 ans, le brave qui repose en paix au cimetière de Sid El Khier est parti avec le sentiment du devoir accompli. Pour l’histoire, le défunt a, en compagnie de son ami et complice, Mokhtar-un autre féru de l’histoire, aidé votre serviteur à récolter les témoignages des victimes de la tragédie du 8 Mai1945. «Avec la disparition de cet amoureux d’histoire, une partie de la mémoire de la ville de Sétif s’est éteinte. Le souvenir de cheikh Nouari, de la trempe des grands serviteurs de la cité, restera gravé dans les mémoires», souligne avec un brin d’émotion, Mokhtar, son ami de toujours.