Accusé d’atteinte aux préceptes de l’islam et propos indécents à l’égard du Prophète Mohamed (QSSSL), un citoyen de la wilaya de Sétif a été présenté, hier, par les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Sétif, devant le procureur de la République près le tribunal de Beni Ouartilane (Sétif). Agé de 46 ans, il a été placé sous mandat de dépôt, avons-nous appris de sources sécuritaires. Les faits remontent à la mi-mai dernière lorsque les gendarmes ont constaté sur une page facebook des propos indécents envers le Prophète Mohammed (QSSSL), accusé d’avoir notamment épousé 13 femmes et assassiné plus d’un million de personnes.

La surveillance de son profil a permis de constater, entre autres, la déformation de quatre sourates du Coran. Avisé des faits, le procureur près le tribunal de Beni Ouartilane a ordonné l’ouverture d’une enquête. Aussitôt lancées, les investigations ont abouti à l’identification et l’arrestation du mis en cause. Pour ce faire, il a fallu solliciter l’aide du Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité (CPLCIC) de la Gendarmerie nationale, où il s’est avéré que le mis en cause utilisait deux comptes facebook à des fins d’apologie d’actes contre l’islam, appelant même à l’encourager Israël et le pape contre les autorités algériennes. Au cours de son arrestation, un téléphone portable et un laptop au contenu subversif ont été saisis.