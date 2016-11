Aire de repos ou dépotoir ?

Réagissez

Les usagers de l’autoroute Est-Ouest, qui observent une halte au niveau de l’aire de repos les Babors, située à quelques encablures de la sortie ouest de la capitale des Hauts-Plateaux, sont frappés par l’insalubrité régnant au niveau de l’aire envahie par un tas de détritus. Supposés verts, les espaces jouxtant les points de stationnement des véhicules, notamment les camions, ressemblent à des dépotoirs où l’on trouve des bouteilles d’alcool et d’eau minérale vides, des sachets en plastique, des canettes et divers autres objets.

Perdurant depuis belle lurette, ce décor lugubre n’offusque personne. En premier lieu, les exploitants de l’espace générant pourtant de l’argent. L’entretien et la protection de l’endroit accueillant quotidiennement de milliers d’automobilistes est le dernier souci des occupants des lieux et des passagers, les premiers responsables d’un avilissant paysage. «Il ne faut pas se voiler la face, l’incivisme des gens est pour beaucoup dans cette décrépitude. Les responsables qui n’ont pas jugé utile d’aménager les alentours en espaces verts protégés et entretenus comme c’est d’usage sous d’autres cieux donnent le coup de grâce à ces endroits clochardisés alors que des sommes colossales ont été injectées pour leur réalisation», soulignent des automobilistes tenant à lancer un appel aux différentes parties pour qu’elles fassent un effort, rien que pour préserver ces aires, les autres vitrines du pays.

Profitant de l’opportunité, nos interlocuteurs n’ont pas oublié de mettre le doigt sur la qualité des produits proposés par les cafétérias de ces relais. Les associations de protection de l’environnement et du consommateur doivent s’y impliquer à travers des opérations de volontariat.