Aéroport de Sétif : Enfin le bout du tunnel ?

Après moult tergiversations et palabres, l’aéroport du 8 Mai 1945 de Sétif voit enfin le bout du tunnel. Ainsi, le vol d’essai qui a été reporté à plusieurs reprises pour un problème de balisage non réglé par l’Entreprise nationale de navigation aérienne (ENNA), qui a mis du temps pour prendre le taureau par les cornes, est programmé pour demain à partir de 8h.

Un avion d’Air Algérie, un Boeing 737/800, a été désigné pour effectuer cette opération. L’on apprend que la reprise du trafic ne sera effective qu’après le 23 septembre courant. Le planning des quatre compagnies aériennes (Air Algérie, Aigle Azur, Tassili Airlines et Atlas-Atlantique Airlines) desservant l’infrastructure, en est la cause. Il convient de préciser que le renforcement de 2500 mètres de la piste principale, longue de 2900 mètres permet désormais à l’aéroport de la région des Hauts-Plateaux sétifiens de recevoir les long-courriers, tels l’A330 et le Boeing 767.

Afin d’améliorer les prestations et l’accueil des voyageurs, qui ne ratent aucune occasion pour pointer du doigt les services de l’infrastructure en question, la direction du site aurait, nous dit-on procédé à des aménagements. Selon nos sources, un grand carrousel vient d’être installé au niveau de l’arrivée internationale. Celle-ci a, d’après notre contact, fait l’objet d’un agrandissement et d’une climatisation.

D’après notre source, de telles opérations sont réalisées, en prévision de la programmation des campagnes de pèlerinage, de la omra et des long-courriers.

Décrié à maintes reprises par les voyageurs, l’enregistrement des bagages, bénéficiera désormais de six pupitres neufs. La salle d’embarquement vers l’international a été elle aussi agrandie. Celle-ci sera plus fonctionnelle, au grand bonheur des voyageurs devant bénéficier de services dignes d’une infrastructure aéroportuaire.

Les fumeurs qui n’ont plus le droit de polluer un espace «non-fumeur», devront griller leurs cigarettes dans un coin aménagé de l’aéroport interdit d’accès aux «journalistes» qui voudraient pourtant constater la métamorphose des lieux. L’on apprend par ailleurs que le parking qui vient d’être aménagé est en mesure d’accueillir désormais 5 modules.

Pour permettre à un avion de libérer rapidement, la piste principale, un taxiway est programmé. Reste maintenant la question de l’ILS (Instrument Linding Système) qui demeure en suspens. Tout comme le projet de la nouvelle aérogare. Les pouvoirs publics, qui ont octroyé une dérogation à l’aérogare d’Oran, sont une nouvelle fois interpellés pour faire autant pour Sétif, où sénateurs et bon nombre de députés ne font rien pour défendre la vitrine d’une région qui bouge…