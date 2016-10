A l’heure des sens interdits ambulants

Réagissez

Les inattendues et incompréhensibles sorties de la commission de la circulation ou de la voie publique de la ville de Sétif, déroutent les automobilistes.

D’autant plus que ladite commission s’évertue à placer et déplacer les panneaux de signalisation, notamment celui indiquant le sens interdit. Un jour, le panneau précité est placé à l’intersection du stade Mohamed-lycée Malika Gaid.

Le lendemain, des «mains invisibles», le déboulonnent, au grand bonheur des usagers de cet axe routier connaissant quotidiennement un trafic routier des plus denses. Mieux encore, le panneau placé à l’extrémité du petit square de Ain Fouara n’échappe pas lui non plus à l’appréciation, ou plutôt à l’humeur de la commission. L’automobiliste qui avait l’habitude de contourner la fontaine pour stationner ou revenir vers la rue de Constantine (principale artère de la cité) est freiné par le niet de l’agent de l’ordre. Lequel n’oublie pas de montrer du doigt la plaque sortant de nulle part. Irrité par le manque d’endroits de stationnement, l’automobiliste n’est pas au bout de ses peines, puisque un nouveau sens interdit «mobile» a été placé la semaine dernière, non loin de Souk Abacha, où l’ancienne placette de l’informelle est de nouveau «squattée» par des vendeurs de pacotille.

Si par malheur le conducteur grille par inadvertance le nouveau panneau, il est verbalisé ou fortement réprimandé. Comme un malheur n’arrive jamais seul à Sétif, où l’improvisation et le bricolage ont la peau dure, les «régulateurs» de la circulation routière, innovent. Au lieu de mettre en place les plans de circulation et de transport qui se font désirer, ils installent non loin de Bab Basekra et du cimentière Sidi Saïd, de gros plots en plastique.

Bien accueillis par les usagers de ces deux axes, ces deux ronds-points de fortune enlaidissent les lieux précités. Qu’attendent les initiateurs de ces deux actions pour fixer ces ronds-points en mesure de calmer bon nombre de chauffards et canaliser le cas échéant la circulation ? Notons, par ailleurs, que l’agglomération où la circulation routière est fortement perturbée par les travaux du tramway manque cruellement de feux tricolores. Signalé depuis la nuit des temps, ce déficit est le moins qu’on puisse dire ignoré par les responsables de la commune.