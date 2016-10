A l’heure de la bibliothérapie

Réagissez

Pour atténuer une hospitalisation pas facile à supporter pour les patients, notamment les malades atteints de pathologies lourdes, le bibliobus de la direction de la culture, doté de plus de 6 000 titres, stationne du 4 au 31 octobre courant au centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Abdenour Saâdna de Sétif.

Pour de nombreux professionnels de la santé, cette première expérience a non seulement brisé la monotonie et un quotidien stressant, mais a permis aussi à de nombreux malades, férus ou non de lecture, de mettre entre parenthèses leurs souffrances, le temps d’une belle lecture. Selon la chargée de l’opération, Nadira Khalfi, conservatrice de la bibliothèque, plus de 80 titres ont été distribués aux malades des différents services du CHU, où l’on essaie de donner le goût de la lecture aux malades.

Ayant à lui seul «consommé» bon nombre d’ouvrages, un malade hospitalisé au service de neurochirurgie, adepte de lecture, détient d’après notre interlocutrice, la palme du premier et meilleur lecteur. «L’adhésion et l’implication de l’administration et du corps médical du CHU sont à l’origine de la réussite de l’opération. Agréablement surpris, les patients qu’on a aidés à oublier momentanément leur maladie, ont, le moins qu’on puisse dire, répondu favorablement à nos sollicitations. La demande des patients, qu’ils soient adultes ou enfants, nous encourage à pérenniser l’action pouvant, dans bon nombre de cas, se transformer en bonne thérapie», souligne Mme Khalfi n’ayant pas manqué de préciser que le bibliobus se rendra en novembre prochain à la maison de rééducation, avant de faire une autre halte au niveau de la cité de l’enfance de Sétif où la lecture est en déclin.