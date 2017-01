7000 nouvelles unités au programme

Réagissez

Dans le cadre de la nouvelle feuille de route du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, qui essaye d’atténuer la pression sur le logement public, la wilaya de Sétif vient de bénéficier d’un nouveau quota de 7000 logements de type location-vente (AADL).

Cette nouvelle dotation s’inscrit dans le cadre des nouveaux 120 000 logements octroyés à 38 wilayas, rien que pour absorber les déficits enregistrés dans cette formule. Si cette affectation paraît importante pour certaines régions où la tension est moindre, elle est de loin insuffisante pour la deuxième wilaya du pays en nombre d’habitants. Pour preuve, plus de 30 000 demandeurs de ce type de logements ont déposé des dossiers au niveau de l’AADL locale.

Au vu de cette ferveur, le quota de 7000 logements ne va régler qu’une infime partie du problème. «Il est vrai que cette nouvelle dotation est une bonne bouffée d’oxygène pour le secteur du logement, qui marque le pas à Sétif, où les programmes publics se font de plus en plus rares. Pour répondre à la forte demande touchant les différents segments, il faudrait des programmes de plus en plus consistants. Que représente une dotation de 7000 unités pour une population de 1,6 million d’habitants», s’interroge sous le sceau de l’anonymat un professionnel du secteur du bâtiment. Un secteur qui, rappelons-le, est miné à Sétif par le problème des VRD bloquant la distribution de plus de 5000 logements achevés depuis des années.