355 nouveaux foyers raccordés au gaz naturel

En complément à l’opération lancée cet été et qui a touché 1850 foyers de nombreuses bourgades de Aïn Oulmene, chef-lieu de daïra situé à 32 km au sud de Sétif, 355 habitations des douars de Barbes, Ouled Kemdja et Leblalite sont, depuis lundi, raccordées au gaz naturel.

Avec ces nouveaux raccordements, ce projet ayant mobilisé 417 millions de dinars, a permis à 2200 foyers de nombreux villages de la daïra précitée d’en finir avec le gasoil et de pouvoir passer l’hiver dans de meilleures conditions. Notons que l’opération a été présidée par le chef de l’exécutif, Nacer Maskri, lequel a mis à profit cette sortie sur le terrain pour écouter les doléances des citoyens de ces zones enclavées.

L’eau et l’électricité ont été les principales revendications des habitants de ces lieux, où la vie n’est pas facile. Ne pouvant faire face à la demande des citoyens installés dans des endroits épars, le wali a chargé le directeur de Sonelgaz, présent sur les lieux, d’établir un devis estimatif. Une bonne partie de la facture sera à la charge du budget de la wilaya, le reste sera payé par les citoyens qui ont adhéré à la démarche.

Ayant longtemps souffert d’une aléatoire distribution d’eau potable, les hameaux de Bir Belakhlafi et de Maâder, dépendants de la daïra de Hammam Soukhna, ont bénéficié, le jour même, d’une opération de renforcement et d’adduction à l’AEP. Après l’ouverture protocolaire du robinet d’une fontaine, Nacer Maskri a mis en garde : «En zone rurale, la consommation gratuite de l’eau est désormais révolue. L’Algérienne des eaux (ADE) va installer des compteurs.

On ne va plus tolérer le piquage clandestin du produit vital.» Sollicité pour des salles et centres de soins ici et là, le wali est catégorique : «Je n’ai pas le droit de faire des promesses que je ne suis pas en mesure de tenir. Je ne peux construire une coquille vide que je ne pourrais équiper et renforcer par un corps médical et des paramédicaux.

Avant de parler de nouvelles structures, on doit tout d’abord exploiter ce qui existe.» Et d’instruire sur-le-champ le directeur des travaux publics pour le renforcement des panneaux de signalisation à proximité de certains centres, où des parents d’élèves ont demandé avec insistance l’installation de ralentisseurs.