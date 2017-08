1274 candidats au concours de sélection

Réagissez

Le nombre de candidats inscrits au concours de sélection des cadets de la nation (garçons et filles) pour l’année scolaire 2017-2018 à l’Ecole des cadets Chahid Abdelaziz Ziad de Sétif, relevant de la 5e Région militaire, a atteint 1 274, a-t-on appris, mardi, du chef du bureau d’information, de communication et d’orientation de cette école, le commandant Khaled Brahimi. L’Ecole des cadets de la nation de Sétif a entamé l’opération de sélection des candidats dans le palier moyen, le 29 juillet dernier, pendant trois jours au cours desquels 506 candidats garçons se sont présentés, a indiqué à l’APS le commandant Brahimi, en marge de la première journée de sélection dans le palier secondaire (catégorie des garçons).

Il a en outre précisé que les candidats issus du palier moyen ont subi, durant la période comprise entre le 29 et le 31 juillet, des examens médicaux et des tests d’aptitude physique, après avoir été scindés en deux groupes. Le même officier supérieur a fait savoir, dans ce contexte, que ces candidats ont subi des examens médicaux exhaustifs pluridisciplinaires, notamment en pédiatrie, en médecine dentaire, ophtalmologie pneumophtisiologie, en plus de tests psychologiques pour s’assurer de leur bonne santé physique et mentale dans la perspective de rejoindre les bancs de cette école. Les candidats retenus, a-t-il ajouté, passeront durant le troisième jour des examens écrits en mathématiques et langues arabe et française. L’opération de sélection des candidats du palier secondaire (garçons), au nombre de 480 candidats, se poursuit et devra s’étaler également sur trois jours, a-t-il dit, soulignant, d’autre part, que les journées des 5 et 6 août ont été réservées à la sélection des 288 candidates inscrites dans le palier secondaire.

Concernant l’examen de la catégorie garçons dans le palier secondaire, les candidats seront également soumis à des examens médicaux et d’aptitude physique, ainsi qu’à des épreuves de mathématiques, physique, technologie et langue arabe, a signalé le commandant Brahimi. A noter que l’Ecole des cadets de la nation de Sétif a été inaugurée le 8 septembre 2015, avant d’être baptisée, le 11 mai 2017, au nom du chahid Abdelaziz Ziad.