Zones humides, démographie et lait au menu

Le deuxième rendez-vous de l’année des «Lundis de l’environnement» (LDE) organisé par les étudiants du master «Eau et environnement» de l’université de Jijel est programmé pour le dimanche 5 mars prochain, avec au menu trois thèmes. Selon le programme communiqué par le Pr Fares Kessasra, initiateur de ces rencontres, la prochaine séance donnera la parole à Mohamed Bouldjedri, maître de conférences en biologie à l’université de Jijel, qui s’étalera sur les enjeux, fonctions et services des zones humides et éclairera sur les acquis, ainsi que les lacunes.

Pour sa part, Farida Laouadj, maître de conférences en statistiques à la même université, parlera des liens et de la simultanéité des effets de la démographie et de l’environnement, alors qu’Amina Hamadene, docteur vétérinaire présentera le lait sous un autre visage. Avant ces communications, un collectif d’étudiants présentera la nouvelle chronique «Actu-S» relative à l’information scientifique. Comme toujours, un débat clôturera la rencontre.