Ziama Mansouriah : Du retard dans le projet d’hôpital

Le projet de l’hôpital 60 lits de Ziama Mansouria, qui revêt une importance particulière pour les habitants de la région, enregistre un retard puisque les travaux ne sont qu’à 45%, alors que le délai contractuel a expiré en décembre 2016. L’annonce de l’inscription du projet avait été faite par l’ancien wali Ahmed Maabed en juillet 2008, alors que lors de la pose de la première pierre en avril 2014, l’ex-wali Ali Bedrici avait même prédit sa réception dès l’été 2016, avec possibilité d’extension à 90 lits.

Ce chantier a fait l’objet d’une visite d’inspection du wali de Jijel, Larbi Merzoug, en milieu de semaine écoulée pour s’enquérir de l’état d’avancement de cet établissement hospitalier construit sur une assiette de 16 649 m2 dont 8515,5 m2 bâtit. L’autorisation de programme initiale ayant plus que triplé, le montant du marché est de 1,57 milliard de dinars pour un délai de 26 mois.

L’ordre de service (ODS) a été notifié en avril 2014. La réception de cet établissement soulagera énormément les habitants de cette daïra qui doivent évacuer leurs malades soit vers le chef-lieu de wilaya à 42 km ou encore un hôpital de la wilaya limitrophe de Bejaïa, notamment celui d’Aokas distant de 25 km. Le projet comptera cinq unités dont trois disposant chacune de 16 lits (médecine, chirurgie et gynécologie) alors que la pédiatrie comptera 12 lits et l’unité néonatologie, 5 couveuses.