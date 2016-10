Volontariat pour nettoyer le site

Réagissez

Une vaste opération de volontariat pour le nettoyage du site de la nécropole punique de Boussadoun (Rabta) à la sortie ouest de Jijel, a mobilisé hier matin des dizaines de bénévoles activant dans des associations épaulées par les services de la commune, de la Protection civile ou encore de certaines directions comme celles de l’hydraulique, du tourisme, de l’environnement et de l’action sociale.

Initiée par la direction de la culture, cette opération a rassemblé les volontaires des associations Joyau de la côte, Gloires et histoire, Activités culturelles et sportives de Texenna, et celle qui active pour préserver le site de Aïn Tsilil à Settara.

La directrice de la culture, Salima Gaoua, nous dira à ce propos qu’à travers cette opération le secteur compte relancer la protection de ce site. Elle indiquera qu’une étude de protection a été confiée à un bureau d’études. «On pourra selon les préconisations protéger et valoriser ce site», dira-t-elle, et de préciser que d’autres sites archéologiques de la wilaya, comme celui d’Azirou (Ziama Mansouria) ou encore Aïn Tsilil (Settara), bénéficieront de la même attention.

Le wali Larbi Merzoug, qui a visité le site en fin de matinée, a indiqué que la protection relève de la responsabilité de tout le monde, principalement ceux qui habitent à proximité. Il a tenu à remercier les bénévoles et espéré qu’à l’avenir cette nécropole devienne une destination touristique. Exploré pour la première fois en 1885 par le lieutenant Dufour, le site a été décrit par C. Duprat dans une étude de 1888 après un passage dans la ville de Jijel.

Les premières fouilles seront réalisées par Jeannette et Prosper Alquier en 1928. En 1935, de nouvelles fouilles ont été menées par Myriam Astruc. Si quelques tombes existent encore, il faut dire que le site allait bien au-delà de la Pointe noire (Boussadoun) et qu’il a été continuellement phagocyté par l’invasion urbanistique qui a irrémédiablement détruit plusieurs pans de l’histoire de la ville. C’est dire que sauver ce qui reste, mérite tout le soutien.