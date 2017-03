Réagissez

Un sit-in de protestation des enseignants a été observé, mardi, devant le rectorat du pôle universitaire de Tassoust, dans la commune de l’Emir Abdelkader, à 8 km à l’est de Jijel.

Ce mouvement fait suite à l’appel du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) pour «sauver l’université», selon le mot d’ordre retenu. D’autres slogans ont été écrits sur des pancartes pour soutenir les enseignants de l’université Alger 3 et demander «la révision du statut spécifique de l’enseignant universitaire et la mise à disposition de logements», et de rappeler que l’exercice syndical est garanti par la Constitution. Selon les organisateurs du CNES-Tassoust, une assemblée générale devrait être organisée prochainement pour traiter des mouvements de protestation qu’aurait à décider incessamment le conseil national du CNES. .