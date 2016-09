Université de Jijel : Lancement de la 4e école de physique théorique

Réagissez

Le centre d’accueil et de repos des œuvres sociales de l’éducation (ex-Hôtel Bouhanche) a abrité, samedi, le lancement officiel de la 4e école de physique théorique organisée par le Laboratoire de la faculté des sciences et technologies.

C’est dans ce cadre apaisant en bord de mer que se déroulera cette école, dont les travaux ont débuté ce dimanche pour se poursuivre jusqu’au jeudi 29 septembre. Outre les physiciens nationaux activant en Algérie ou à l’étranger, cette école a convié d’éminents physiciens de la Tchéquie, la Russie, la Turquie, l’Italie et la France. Les conférenciers exposeront lors de ces journées leurs travaux sur l’analyse fonctionnelle, la mécanique quantique des systèmes symétriques et pseudo-hermitiens, les effets non linéaires dans l’électrodynamique quantique, la géométrie non commutative dans les applications en physique ou encore l’effet Casimir.

Le Pr Kheiredine Nouicer du Laboratoire de physique théorique de l’université de Jijel, qui a relevé «la très haute qualité» des présents, n’a pas manqué de rendre hommage à deux éminents physiciens : l’algérien Lyazid Chetouani, qui fête ses 70 ans, qualifié «d’icône de la physique théorique en Algérie et un grand physicien pétri de grandes valeurs morales et humaines» et le Français Raymond Stora, physicien du Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique théorique, mort en juillet 2015 qui «était le parrain des deux précédentes éditions de l’école de physique théorique de Jijel et qui a beaucoup aidé et cru en nous», dont la mémoire a été saluée par l’orateur.

Pour sa part le recteur de l’université Mohamed-Seddik Benyahia de Jijel, le Pr Salah Kaouache a salué cette initiative scientifique qui vise à intégrer la dynamique de notre époque, caractérisée par les avancées technologiques. Il ne manquera pas de citer l’école de linguistique de Prague qui jouit d’une grande notoriété et souhaitera que soit organisée une rencontre sur la linguistique et d’ajouter que «connaître l’autre c’est être tolérant, c’est être compréhensif et accepter le vivre ensemble». On rappellera que l’université de Jijel a été retenue, il y a quelques années, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour abriter un centre international de physique théorique, dont il ne reste que la concrétisation sur le terrain.