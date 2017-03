Université de Jijel : Belle moisson pour la formation doctorale à l’étranger

Réagissez

Les candidats de l’université de Jijel au concours national de formation doctorale à l’étranger pour l’année 2017/2018, viennent de s’illustrer en assurant 9 places sur une participation de 12 postulants. Le concours a été organisé ces derniers jours à l’université Constantine 3 au profit des majors de promotion des étudiants de master en mathématiques, informatique, sciences alimentaires et anglais. La faculté des sciences exactes et d’informatique s’est particulièrement distinguée en réalisant le succès dans la totalité des 7 candidats : 4 en mathématiques

et 3 en informatique.

Les autres candidats reçus sont un étudiant des sciences alimentaires relevant de la faculté des sciences de la nature et de la vie et un autre d’Anglais de la faculté des lettres et langues.