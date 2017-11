Une unité pour le montage à Taher

Réagissez

La SARL Socope, dont le siège social se trouve à Tlemcen, compte réaliser une unité de montage en CKD (Complete Knock Down) d’engins et de transformation de l’acier.

Selon la fiche technique élaborée par la direction de l’industrie et des mines de la wilaya de Jijel, la société sera spécialisée dans l’importation d’équipements en relation avec le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), ainsi que l’importation et l’exportation d’engins et de pièces détachées.

L’unité aura à fabriquer des godets, des châssis et des cabines, ainsi que d’autres parties des engins. La transformation de l’acier sera utile pour la fabrication de certaines pièces. Les équipements nécessaires seront importés d’Allemagne, essentiellement un robot de façonnage mécanique, ainsi qu’un équipement doté de laser de découpe, alors que la matière première sera importée de Chine, précise la même fiche.

L’usine sera implantée dans la zone extra-portuaire du port de Djen Djen, dans la commune de Taher sur une superficie de 5000 m2, alors que l’assiette globale sera de 16,10 hectares, dont 1000 m2 pour l’administration et le reste pour les parkings et les voies. La future unité, qui devrait produire annuellement 200 engins, nécessite un investissement de 1,5 milliard de dinars, financé à 30% par un crédit bancaire, 30% de fonds propres, alors que les 40% restants ne sont pas précisés. Les emplois qui seront générés devraient atteindre 130 postes de travail permanents et 50 autres provisoires.

Le délai prévisionnel pour la réalisation de cette usine, dont le permis de construire est daté du 24 mai 2017, est de 36 mois. L’investisseur a été invité au mois d’août dernier pour matérialiser par un piquetage son assiette et installer son chantier.