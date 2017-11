Une unité pour le dépistage du cancer de l’utérus

Réagissez

Une unité de dépistage du cancer du col de l’utérus a été ouverte au niveau de la polyclinique Abderrahmane Kaced de Ziama Mansouria, a fait savoir l’Etablissement public de santé de proximité de cette ville, qui englobe aussi El Aouana, Erraguene et Selma. Ce dépistage, précise-t-on, est effectué par une technicienne ayant suivi une formation à l’Institut de formation supérieure paramédicale de Batna. Le dépistage précoce de ce genre de cancer atténuera certainement les complications auxquelles certaines femmes pourraient être confrontées et sauver plus de vies. La même structure, indique-t-on, a aussi ouvert, l’été dernier, un laboratoire pour les analyses médicales au niveau d’El Aouana et compte, par ailleurs, rouvrir des salles de soins fermées depuis plusieurs années au niveau des localités de Khracha (El Aouana), El Mersaâ et Assoumer (Erraguene).