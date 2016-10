Une sérieuse menace pour les élèves

Réagissez

La situation est devenue insoutenable pour les potaches et leurs...

Au-delà de la situation de certaines écoles qui se trouvent dans un état lamentable dans les localités rurales, dans la ville d’El Milia, deux établissements du primaire, l’un menaçant ruine et l’autre expose ses élèves au risque d‘effondrement de son mur d’enceinte, posent un réel problème de réhabilitation des infrastructures scolaires.

D’abord, c’est à l’école Boucherit, dans la localité de Menkouche, à la périphérie de la ville, que le mur d’enceinte de cet établissement, visiblement très incliné, qui menace de s’écrouler. «Ce mur, qui risque de tomber, est un vrai danger, car il se trouve juste derrière la cantine», prévient-on.

Le plus scandaleux est la situation catastrophique de l’école Mohamed Kehal, à Adjenak, non loin du centre-ville d’El Milia, où, les élèves et leurs enseignants endurent les affres d’un établissement menaçant ruine. Inaugurée, il y a une quarantaine d’années, cette école n’a jamais bénéficié d’une quelconque opération de réhabilitation. «On lui a juste mis une petite couche de peinture sur des murs délabrés et des toits troués de toutes parts», se désole un ancien directeur.

«J’ai fait des mains et des pieds pour avertir les responsables concernés sur la situation vécue ; j’ai même enregistré un film vidéo sur un CD que j’ai remis à ces mêmes responsables pour attirer leur attention», confie-t-il encore. «Nous n’attendons plus que son effondrement, elle ne pourra plus résister à la moindre tempête de vent, c’est scandaleux, la commune n’a-t-elle pas quelques pièces de faïence pour retaper les murs des toilettes qui ne servent plus à rien, même si on les nettoie, sans parler des fils électriques dénudés et saillants dans des salles mal éclairées ; en bref, l’école n’a plus rien à voir avec un établissement scolaire», dénonce, pour sa part, un enseignant. Subissant les infiltrations des eaux de pluie, inondant les salles de cours à la moindre précipitation, l’établissement n’offre plus la moindre commodité à la scolarité des élèves.

Et pourtant, des fonds importants ont été débloqués au cours des dernières années pour la réhabilitation des structures scolaires, sans que l’opération ne soit lancée dans la plupart des établissements concernés. Lors de la dernière session de l’APW, le wali, Larbi Merzoug, a déclaré qu’il ne tolérera plus ces retards. Sur un ton menaçant, il a sommé les P/APC à lancer, et au plus vite, les procédures nécessaires pour entamer ces opérations.