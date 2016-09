Une rallonge de 320 millions de dinars est nécessaire

Réagissez

Le port de pêche et de plaisance d’El Aouana nécessite une rallonge financière de 320 millions de dinars pour pouvoir entrer en service, ont fait savoir les services des travaux publics de la wilaya de Jijel.

Ce montant est destiné au financement d’un mur de soutènement le long de la route qui longe le port, d’une route et d’un accès à l’ouest avec un escalier pour piétons.

Le dossier technique relatif à ces aménagements est en cours d’approbation au ministère de tutelle. Lancé en mai 2008 après avoir été confié au groupement luso-brésilien Andrade Gutierrez et Zacope, pour un montant réévalué de 5,16 milliards de dinars et un délai de 38 mois, la réception provisoire, après levée des réserves pour le lot génie civil, a été prononcée en novembre 2014. Un contentieux financier entre les deux parties a été réglé à l’amiable.

Les réseaux d’alimentation en eau potable et anti-incendie sont achevés à 100%, alors que les travaux relatifs au réseau d’assainissement sont toujours en cours, avec un taux d’avancement de 75%.

A 90%, l’assainissement intérieur est en voie d’achèvement, alors que la réalisation des fosses septiques, des stations de relevage et du réseau de drainage des eaux pluviales sont en cours. Ces derniers travaux sont couverts par une enveloppe de 30,31 millions de dinars, alors que ceux relatifs au réseau électrique et l’éclairage, dont le taux avancement a atteint 65%, le montant est de 50,76 millions de dinars. Le non-achèvement complet des travaux relatifs aux différents réseaux enterrés a induit un ordre de service d’arrêt des travaux à l’entreprise à laquelle ont été confiés les travaux de revêtement des terres pleins en béton bitumineux pour un montant de 67,67 millions de dinars et un délai de 45 jours.

Attribuée en avril 2015, l’exécution de ce marché a été différée après la signature de l’ODS d’arrêt des travaux le 3 septembre 2015. L’achèvement complet de ce port et sa mise en service dépend actuellement de l’octroi de cette rallonge financière.