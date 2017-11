Une ouverture après 5 ans de travaux

Réagissez

L’échangeur de Tassoust, en chantier depuis 2012, et dont le projet a fait couler beaucoup d’encre de par le retard qu’il a enregistré dans sa réalisation, est enfin achevé.

Si la nouvelle de sa mise en service n’a pas été officiellement annoncée, cet ouvrage est ouvert à la circulation depuis quelques jours, au grand bonheur de ses usagers.

Il faut rappeler que sa réalisation a pris les tournures d’un grand feuilleton, qui s’est étalé sur plus de cinq ans, avant que son chantier n’arrive à son terme avec les travaux de bitumage des routes d’accès. Cet ouvrage a été réalisé pour faciliter l’accès au campus universitaire de Tassoust et la circulation dans plusieurs sens sur la RN43, à quelques kilomètres de la sortie est de la ville de Jijel. La réalisation de ses ouvrages et de ses routes d’accès a coûté respectivement, selon des montants annoncés en 2015 par les services de la wilaya, 50 et 27 milliards de centimes. Son délai de réalisation était prévu pour ne pas dépasser les 16 mois, selon ce qui a été annoncé au début des travaux. La mise en service de cet échangeur ne peut être qu’une bonne nouvelle, non seulement pour les usagers de la RN43, mais également pour les autorités qui font face à des retards dans la réalisation de certaines autres opérations d’importance, à l’image du viaduc de Ghar El Bez, lui aussi en chantier depuis 2012.