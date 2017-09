Une infrastructure polyvalente

Réagissez

Plus de 900 enfants de différentes régions du pays sont passés par le centre de vacances de Bordj Blida, à El Aouana, à moins de 20 km à l’ouest de Jijel, durant l’édition estivale. Répartis en groupes de 250, sur quatre sessions s’étalant du 1er juin au 28 août dernier, ces enfants ont été conviés à passer leurs colonies de vacances dans ce centre, équipé de toutes les commodités. Durant leur séjour, ils ont pu profiter d’un programme d’activités variées, d’animations pédagogiques et culturelles, en plus de visites aux différents sites de la région, notamment au parc animalier de Kissir, faisant face à ce centre.

La dernière session du programme de cet été a été réservée à l’accueil des enfants de gardes communaux, venus de certaines wilayas et pris en charge par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Le centre de vacances de Bordj Blida est une structure relevant de l’Agence nationale des loisirs de la jeunesse. Outre sa vocation d’organiser des sessions de colonies de vacances, il est également doté d’un hôtel de 22 chambres, avec toutes les commodités pouvant offrir des séjours touristiques sur la côte. Implanté sur un site de huit hectares et à proximité de deux plages, il dispose d’un terrain de football, d’un autre de type mateco, en plus d’une vue imprenable sur la mer. L’hôtel, doté d’une salle de conférences, peut servir de structure d’accueil pour les regroupements et les stages sportifs. «Notre établissement est une structure d’accueil pour les sportifs de toutes les disciplines pour leur préparation, notre objectif est d’aller encore plus loin dans la modernisation de cet espace», note Kamel Zouikri, directeur de ce centre. «A termes, nous visons la réalisation d’une piscine en eau de mer, en plus de la couverture du terrain de football d’une pelouse en tartan synthétique», ajoute-t-il. Tous les équipements qui existent ou qui seront mis en place à l’avenir sont appelés à faire de ce centre un lieu, non seulement destiné à l’organisation des colonies de vacances, mais aussi pour les rencontres scientifiques, les séminaires, en plus de sa vocation pour recevoir des sportifs en regroupement.