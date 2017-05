Une caravane pour les enfants malades

Réagissez

La célébration de la Journée de l’enfance, qui coïncide avec le 1er juin, sera caractérisée cette année par le programme prévu ce jeudi par l’Association de pêche, plaisance et loisirs de Jijel (Applj) au profit des enfants aux besoins spécifiques et des enfants malades.

L’Applj associe pour l’occasion plusieurs associations de protection des enfants et des malades (Awit Jijel des diabétiques, Hanine des enfants autistes, Adwa des cancéreux, Défi et espoir de Sidi Abdelaziz, Essabil Jijel, personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires, sourds-muets, aveugles et handicapés moteurs).

La plage Kotama abritera cette journée, qui se veut une caravane de distraction et d’épanouissement pour cette catégorie d’enfants, en partenariat avec les collectivités locales, des directions et des institutions et les gardes-côtes. Selon le président de l’Applj, Nadir Nafa, le programme compte un concours de dessin, une pêche au trésor sur le sable de la plage Kotama et un jeu de bataille navale avec des clowns et des magiciens pour l’animation.

Eventuellement, une randonnée en mer pourrait être organisée. A travers ces activités, les organisateurs misent sur la redynamisation du réseau du mouvement associatif, la mise en exergue des capacités et des performances de cette catégorie d’enfants, ou encore son intégration dans le milieu social.