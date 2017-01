Une caravane médicale pour la population de Boutouil

Réagissez

L’Etablissement public de santé de proximité de Sidi Marouf a dépêché une caravane médicale pour s’enquérir de l’état de santé de la population de la petite localité montagneuse de Ouled Rabah, au sud-est de la wilaya de Jijel.

Restés coupés du monde durant plusieurs jours à cause de la dernière tempête de neige, les habitants de cette contrée enclavée sur des hauteurs à relief accidenté et difficile d’accès ont reçu la visite de cette équipe, qui est allée leur assurer des consultations médicales sur place. S’inscrivant dans l’objectif d’assurer une couverture médicale aux populations des zones enclavées, cette sortie a permis de soigner plusieurs malades, qui n’ont pas pu se déplacer pour aller consulter un médecin, selon ce qu’a fait savoir un responsable de l’EPSP.

Outre ces consultations, des soins pour des blessés, des injections et des vaccins ont été administrés à d’autres malades.Composée de deux médecins, d’une sage-femme, de trois infirmiers et d’un psychologue, cette équipe a apporté, dans le sillage de son déplacement, soins et réconfort à une population démunie et souvent privée de moyens pour se soigner.

L’éloignement et l’isolement dans un territoire enclavé sont des obstacles au déplacement des habitants de cette localité, qui éprouvent des difficultés à résister au froid et à la maladie lors de la période des grandes intempéries. Il convient de rappeler qu’avec ses 14 mechtas, la commune de Ouled Rabah est l’une des régions les plus exposées à ce genre de situation. Les sorties des équipes médicales mobiles sont, pour la population de ces mechtas, un moyen de bénéficier d’une couverture médicale à domicile.