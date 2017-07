Une avenue sans voitures

Réagissez

L’avenue du 1er Novembre, au centre-ville de Jijel, a abrité, hier, une journée sans voitures, placée sous le slogan «Jijel respire».

Cette manifestation qui vise à restreindre, même le temps d’une seule journée ou demi-journée, les rejets gazeux des véhicules sur cet important axe de la ville, aspire à éveiller chez le citoyen la nécessaire atténuation de la pollution de l’air. Cette journée a été organisée par l’association Vision pour le développement et la protection des jeunes et enfants, en collaboration avec la Sûreté nationale, la direction de l’environnement, le commissariat au littoral, le Parc national de Taza, l’ODEJ, l’Association d’aide au malades et du don de sang, ainsi que des clubs sportifs qui ont fait participer des éléments issus de leurs écoles, comme le club Igilgili d’arts martiaux, la section cyclisme de l’Entente sportive jijelienne, les jeunes tennismen du Tennis club de Jijel, ainsi que des footballeurs de la JSD.

La place de la République, qui fait face au siège de l’APC, a abrité pour la même occasion une exposition de panneaux ainsi que des jeux pour enfants liés à sécurité routière. Sur près d’un kilomètre, les différents clubs ont investi chacun une partie de l’avenue pour faire découvrir, grâce à la participation des enfants, des sports comme les arts martiaux, le cyclisme, le tennis et le football. Les représentants de l’ODEJ ont dans leur exposition insisté sur les dangers du tabagisme et de la drogue et distribué à cette occasion des dépliants afin de sensibiliser les citoyens sur les méfaits de ces maux. Pour sa part, le Parc national de Taza a présenté les richesses faunistique et floristique de la région, alors que la direction de l’environnement a montré les différents écosystèmes de la région (lacustre, forestier et marin).