Un week-end d’activités aquatiques

Réagissez

Les amateurs de la pêche continentale à la ligne, des sports aquatiques et autres activités liées à la promotion de l’aquaculture ont été au rendez-vous, ce week-end, d’un ensemble d’actions menées au barrage d’Eraguene et du port de Boudis.

Parrainée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et supervisée par le wali de Jijel, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l’élevage aquacole, cette activité s’inscrit dans le cadre de la 5e édition des ports et barrages bleus de l’année 2017. Le but de cette action est «la promotion du secteur de la pêche et de l’aquaculture, en plus du développement et de la valorisation des campagnes de la pêche maritime et en eau douce». Au barrage d’Eraguene, une exposition sur les opportunités d’investissement dans le secteur aquacole et de l’élevage intégré avec l’agriculture a été organisée dans la journée d’hier. Durant la même journée, les participants à cette activité ont été conviés à goûter à des plats à base de poissons d’eau douce, préparés par des stagiaires du centre de formation d’Eraguene au profit des femmes au foyer de cette commune. Des séances pratiques pour l’apprentissage de la pêche à la ligne pour des enfants dans ce barrage ont été également au rendez-vous de ce programme, qui a vu l’organisation d’activités sportives et de plaisance dans et autour de ce bassin. Ce programme se poursuivra aujourd’hui, au port de Boudis, à Jijel, avec la tenue d’une exposition diversifiée sur la réalité et les perspectives d’investissement dans le secteur de la pêche. Une opération de nettoyage pour collecter les déchets au fond de ce port est également au menu de ces activités, organisées à l’occasion de cette édition des ports et barrages bleus de l’année 2017.