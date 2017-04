Un sublime jardin au cœur de la ville

Réagissez

Un sublime jardin a «jailli» au centre-ville de Jijel, tout juste à proximité du marché, et à l’endroit même de l’ex-église, démolie au début des années 1990.

Le projet, qui a été conçu et élaboré pour redorer le blason du cœur même de cette ville, longtemps terni par la marre d’eau qui l’a polluée, a fini par voir le jour, donnant l’aspect d’un paysage encore plus joli à cet espace.

Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour en finir avec cette marre, laissée béante durant plusieurs années quand le projet d’une mosquée, qui devrait voir le jour à la place de l’ex-église, n’a jamais dépassé le stade des premières fondations. La décision des autorités d’annuler le projet de cette mosquée pour ensuite concevoir au même endroit un jardin a fini par transformer radicalement le centre-ville, qui a retrouvé la vocation d’un lieu de convivialité pour les amateurs des espaces verts, du calme et de la tranquillité.

Soigneusement aménagé, ce jardin, implanté en face du centre islamique est un véritable bijou. Outre son gazon, que des jeunes s’affairent à entretenir et à arroser, des roses, des fleurs et des palmiers lui ont donné plus de charme. Des bancs ont été installés pour permettre aux visiteurs de se reposer et s’adonner surtout à la lecture dans un décor des plus sublimes. «Pourvu que ça dure» ou encore «pourvu qu’on sauvegarde ce lieu», restent cependant des formules de souhait pour espérer voir cet espace garder, et pour toujours, sa splendeur.

Sa préservation demeure une responsabilité, non seulement des agents affectés pour l’entretien des lieux, mais aussi des citoyens, qui doivent faire preuve de civisme pour le garder aussi propre qu’intact.