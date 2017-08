Un réseau de trafiquants de drogue démantelé

Réagissez

Quatre individus ont été écroués pour leur implication dans un réseau de trafic de drogue, et dont l’auteur principal n’est autre qu’un baron recherché et connu pour ses activités suspectes au sein même de son domicile, sis, sur les hauteurs de la ville de Jijel. C’est au tout début de ce mois que les services de police, agissant sur renseignements, ont pu identifier et arrêter l’un des principaux auteurs de ce réseau, âgé de 48 ans, et son complice de 45 ans. La perquisition de leurs domiciles a permis de découvrir une quantité de drogue destinée à être écoulée dans les milieux de la pègre. Deux autres individus suspectés de s’adonner aux mêmes activités ont été arrêtés et déférés au parquet, qui les a écroués, pour leur implication dans un réseau de dealers dans la ville de Taher. Les deux mis en cause, âgés de 27 et 30 ans, se partageaient les rôles pour écouler les quantités de drogues dans les circuits de consommateurs au sein d’une cité de cette ville. Ce coup de filet a permis de mettre la main sur une quantité de stupéfiants, estimés à 400 g, en plus de la saisie de trois téléphones portables, d’une motocycliste et d’une somme d’argent. Les présumés membres de ces deux réseaux, et après accomplissement des formalités judiciaires ont été présentés au parquet qui les a écroués pour trafic de drogue.