Un incendie évité de justesse

L’état de l’armoire qui abrite les compteurs...

Une catastrophe a, par miracle, été évitée, et de justesse, à la cité EPLF, dans la ville d’El Milia, quand un court-circuit a déclenché un incendie à l’intérieur de l’armoire des compteurs électriques, au rez-de-chaussée du bloc n° 2, la nuit de samedi à hier.

Il était environ 2 h, quand des habitants ont été tirés de leur sommeil par une coupure d’électricité et un bruit sourd, suivis par des crépitements qui les ont alertés sur un début d’incendie. «Sur place, j’ai fait face à une fumée épaisse qui se dégageait de l’armoire en feu, c’était un incendie qui a déjà ravagé plusieurs compteurs électriques», témoigne un habitant. «Heureusement que les agents de la direction de la distribution (DD) de la SDE du district d’El Milia que nous avons alertés n’ont pas tardé à intervenir, où ils ont pris soin de couper le courant électrique pour éviter que l’incendie ne se propage aux étages supérieurs», raconte-t-il encore. Si à l’heure où nous mettons sous presse, les réparations nécessaires n’ont pas encore été effectuées, pour l’un des habitants, cet incident n’est autre que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. «Nous savions qu’un accident de ce genre allait survenir, c’était juste pour nous une question de temps, car nous avons, et à maintes reprises, alertés les services concernés sur les risques que représente cette armoire, livrée à un état d’anarchie, où le risque d’un circuit électrique était inévitable», poursuit encore notre interlocuteur.

Pour le responsable du district d’El Milia, «cet incident peut survenir n’importe où et à n’importe quel moment, nous sommes habitués à ces situations, pour le cas de ce bloc, la colonne montante était dans un état normal, c’était juste le câble qui a chauffé par le fait d’une surconsommation d’ électricité». Selon lui, «une équipe a été dépêchée sur les lieux et tout rendra dans l’ordre dès que la panne sera rétablie».