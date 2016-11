Un immeuble de 9 étages sans permis de construire

Réagissez

Le wali de Jijel, Larbi Merzoug, s’est une fois encore illustré, lors de sa visite samedi dans la commune de Jijel, par des critiques de la gestion des élus locaux.

Cette nouvelle sortie s’est imposée après la visite du quartier périphérique de Chemaim, au sud de la commune, où pullulent des constructions illicites à l’allure parfois de tours ! Là s’est posé le problème du contrôle que ne peuvent effectuer quelques agents communaux à eux seuls. A ce propos, le wali dira, certes, le contrôle existe mais, précisera-t-il par la suite, il y a surtout la complaisance des élus locaux. Il n’y a que le wali qui voit ?

On construit des immeubles de 7, 8 et même 10 étages et on ne s’en soucie guère! Des constructions illicites sont érigées de cette façon, parfois sur l’oued ou sur un réseau d’assainissement et personne ne les voit ? s’est-il interrogé. En tout cas, conclura-t-il ce sujet, chacun doit prendre ses responsabilités, les dossiers qui ont été déposés pour la régularisation des constructions seront étudiés, mais le reste doit s’arrêter et se conformer à la réglementation. Sur les lieux, on a eu à remarquer le danger que représentent ces constructions qui vont du quartier bas de Chemaim vers M’Kasseb qui sont juste séparés par l’oued El Kantara, désormais couvert.

Un danger guette assurément ces quartiers bas à chaque épisode pluvieux, et des interventions ont déjà été menées ici même, nous a-t-on assurés du côté de l’APC de Jijel. Des citoyens de ce quartier que nous avons abordés insistent sur le problème de l’alimentation électrique qui n’arrive pas à satisfaire cette ville dans la ville. Un poste de transformation a été, nous dit-on installé, mais parfois le réseau n’arrive pas à supporter la demande.

Lors de cette visite, la cité Harraten, l’autre ville dans la ville de Jijel qui accueille désormais l’essentiel du programme de logements, a été du programme pour justement s’enquérir des réalisations dans ce domaine. Le wali a annoncé que près de 100 hectares de terres ont été récupérés dans une commune qui manque cruellement de foncier, surtout après la démolition de bidonvilles dont un existait dans cette cité.Actuellement,des immeubles sont en construction sur ces terrains, notamment les 190 Logements. Dans la commune de Jijel, 1200 logements sont en cours de réalisation et le stock qui sera distribué d’ici juin 2017 atteindra les 1430 unités.