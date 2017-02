Un grand acquis face à des esprits mercantiles

Réagissez

La célébration de la Journée mondiale des Douanes, le 26 janvier dernier à Jijel, nous a fait découvrir une facette du travail de cette institution, avec d’autres corps constitués.

Il s’agit de la lutte contre le braconnage du corail, qui semble intéresser de plus en plus de personnes. A cette occasion, nous avons pu remarquer une grande branche de corail noir de valeur et du matériel de plongée sous-marine saisis.

La plongée sous-marine, comme discipline sportive et de loisir, connaît un essor extraordinaire dans la wilaya, particulièrement après que le matériel est devenu plus disponible et plus accessible. Si l’on ne peut que se féliciter de cette dynamique qui reste à encourager, il y a lieu tout de même de relever que certaines personnes, loin d’être majoritaires, font du tort à cette discipline, en versant dans des activités de braconnage pour des buts bassement mercantiles. Des individus qui font du mal aux acquis qui ont nécessité tant de peine pour redynamiser cette discipline. Plusieurs réseaux ont déjà été démantelés par les services de sécurité et une autre activité immorale a vu le jour, particulièrement durant la saison estivale, qui voit des plongeurs avec des bouteilles d’air comprimé s’adonner à la chasse sous-marine, habituellement pratiquée par les apnéistes.

Cette activité a généré un marché de poissons très prisés, qui se vendent comme des petits pains. Considérées comme marginales un certain temps, les prises de cette chasse sous-marine sont désormais considérées comme sous-estimées, soutiennent certains professionnels de la pêche, qui pensent que le problème doit être sérieusement posé. Cette période de flottement intervient dans un moment où la Ligue des activités subaquatiques, sauvetage et secourisme n’active quasiment plus pour des considérations administratives. Après sa mise en conformité, la structure devrait être renouvelée incessamment et reprendre les rênes d’une activité qui mérite un suivi sérieux, non pas seulement à cause des méfaits précités, mais aussi pour prévenir les incidents et surtout les accidents de plongée handicapants et parfois mortels (au moins un cas a été enregistré) à cause du non-respect des règles.

Elle aura à jouer, pour ce qui la concerne, un rôle essentiel dans la moralisation de cette activité, d’autant qu’il est quasi-ment impossible de surveiller scrupuleusement toutes les sorties en mer. Cette situation alimente les discussions, notamment sur la programmation de stages de plongée (P1, P2 et P3) en l’absence d’une ligue ou, du moins, de l’affiliation dans une autre ligue. Des voix s’élèvent pour dire que les standards de plongée ne sont pas respectés par certains, qui doivent au préalable envoyer les fiches de stages dûment renseignées à la ligue et respecter les conditions de la formation et de certification, conformément aux règlements de la Fédération algérienne.

Certaines langues parlent du non-respect par certains du nombre de plongées requises et des conditions nécessaires pour participer aux stages de formation des niveaux supérieurs, ainsi que les épreuves.

D’aucuns appellent à redynamiser la ligue, surtout à l’approche de la saison estivale, où traditionnellement plusieurs activités de renommée nationale, voire internationale, sont organisées, dans la wilaya, qui est arrivée à s’imposer comme une escale qui compte dans le domaine de la plongée sous-marine l’attrait des jeunes pour ce loisir, mais aussi pour l’importance des modules sur l’écologie qui y sont généralement intégrés.