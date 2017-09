Un créneau qui draine les investisseurs

Réagissez

L’investissement dans le secteur de l’aquaculture, un créneau qui fait de plus en plus son chemin dans la wilaya de Jijel, a été le thème d’une réunion tenue au siège de la wilaya, lundi dernier.

Les dossiers soumis à l’investissement ont été au centre d’intérêt de cette rencontre, lors de laquelle le wali, Bachir Far, a insisté sur les facilités à accorder aux investisseurs dans les procédures de concrétisation de leurs projets. Cinq assiettes foncières ont par ailleurs été retenues pour la réalisation des projets proposés à l’investissement. Selon les services de la wilaya, d’autres assiettes pourraient être dégagées dans les communes de Ziama Mansouriah et Settara. Dans la même optique, des assiettes ont été proposées à Oued Z’hor. Elles s’ajouteront à celles déjà à l’étude dans cette localité et à Khiri Oued Adjoul, à l’est de la wilaya. Lors de la même réunion, le wali a insisté sur l’ouverture des portes d’investissements dans la région d’Oued Z’hor, par le biais de l’aménagement des routes et des voies d’accès en direction de cette localité côtière, qui a bénéficié, fait-on remarquer, de la réalisation d’un abri de pêche.

Trois nouveaux projets dans ce secteur seront réalisés au Grand phare, à Oued Z’hor et un troisième pour l’élevage de poissons d’eau douce sur cages flottantes, ont été entérinés. Leurs capacités de production respectives sont de 600, 100 et 20 tonnes. Au total, dix projets d’investissement dans ce secteur ont été retenus depuis la fin de l’année 2016 à ce jour. Avec une capacité de production de près de 4 000 tonnes de poissons par an, ces projets peuvent générer quelque 150 postes d’emploi directs et 450 autres indirects, selon les estimations des services de la wilaya.