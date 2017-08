Destinés aux hôpitaux de Jijel

Un bienfaiteur anonyme fait don de 20 climatiseurs

Un bienfaiteur anonyme a fait don de 20 climatiseurs aux hôpitaux de Jijel, Taher et El Milia, dans une opération initiée par le wali et saluée par plus d’un en ces temps de canicule.

«C’est suite à des déplacements effectués dans des établissements hospitaliers de la wilaya que le wali a initié cette opération en prenant contact avec ce bienfaiteur, qui a fait don de ces climatiseurs destinés exclusivement aux malades», a déclaré le secrétaire général de la wilaya lors d’une brève cérémonie de remise de ces appareils aux responsables des établissements concernés, en présence du directeur de la santé et de la population de la wilaya. «La situation dans les hôpitaux est loin d’être catastrophique, mais il y a des lacunes, des insuffisances aussi», a encore indiqué ce responsable, en précisant que des efforts sont en cours pour remédier aux problèmes soulevés dans le secteur. Les deux établissements de Jijel et El Milia bénéficieront de sept appareils, tandis que l’hôpital de Taher, qui a acquis auprès de son budget neuf climatiseurs, prendra livraison de six autres de ce don. Le secrétaire général de la wilaya a, par ailleurs, fait part de démarches qui sont en cours avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour lever le gel sur des opérations touchant au secteur de la santé. «Ces démarches ont été entamées au début de l’année, elles concernent une dizaine d’opérations», a, pour sa part, précisé le DSP. Parmi les opérations gelées dans le sillage des mesures de restrictions budgétaires décidées par le gouvernement pour atténuer les effets de la crise, il y a lieu de citer les projets de deux hôpitaux, qui devaient être réalisés à Jijel et Taher.

Dans la ville d’El Milia, c’est hôpital de 240 lits, inauguré en 1988, qui nécessite des opérations de réhabilitation et de rénovation, eu égard aux effets de la dégradation que sa structure a subie. Dans la wilaya de Jijel, l’infrastructure hospitalière existante est dans son ensemble à réhabiliter ou à renforcer par de nouvelles réalisations.

Amor Z.