Jijel

Trois projets phares dans le viseur du wali

Le nouveau wali de Jijel, Bachir Far, a reçu dimanche dernier à l’hôtel de la wilaya les représentants locaux des différents organes de presse. La rencontre, qui a été conviviale, a été l’occasion pour le wali d’exposer sa vision dans laquelle trois points nous ont semblé essentiels. En premier lieu, Bachir Far veut faciliter au maximum l’accès des journalistes à l’information et s’est dit prêt à trouver des solutions aux écueils dans ce domaine via la cellule de communication. En second lieu, le wali, qui mise sur les grands projets réalisés ou en voie de réalisation (pénétrante autoroutière, port de Djen Djen, zone industrielle de Bellara) place beaucoup d’espoir dans la future autoroute Djendjen- El Eulma, qui, dira-t-il, «changera complètement l’image économique de la wilaya». Le troisième volet a trait à la proposition de création d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui aura à prendre en charge la gestion et le développement des espaces verts, ainsi que la maintenance de l’éclairage public. La création de cet EPIC devrait être officialisée lors de la prochaine session de l’APW à la fin du mois en cours. Le wali a relevé que la wilaya dispose d’énormes potentialités dans le domaine touristique, que ce soit sur la côte ou sur la montagne, et s’est dit disposé à faciliter le terrain aux investisseurs qui doivent être reçus par les responsables et ne pas «avoir à recevoir de réponse de quelque planton». Il ne manquera pas de lorgner sur le développement de projets d’aquaculture ainsi que la préparation du terrain pour un tourisme international.

Fodil S.