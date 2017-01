Travaux de réhabilitation du cw137

Réagissez

Des travaux de réhabilitation des chemins de wilaya 137 et 137B, reliant Ziama Mansouriah à Erraguene, ont été retenus par les services des travaux publics qui devront bientôt choisir l’entreprise à laquelle seront confiés les travaux.

Le premier chemin, situé entre Ziama Mansouriah et Bir Ghezala, qui bénéficie actuellement d’une opération de modernisation, sera touché sur une distance de 1,5 km. Le deuxième tronçon sur le CW137B, entre Bir Ghezala et Erraguene, bénéficie de travaux de réhabilitation sur 5,5 km. Cette route est d’une grande importance pour la redynamisation de la vie dans l’arrière-pays de cette région proche des monts des Babors. Elle facilitera le retour des populations vers certaines mechtas désertées et pourrait même constituer un accès vers la wilaya de Sétif via les communes de Babor et Aïn El Kebira.

Une route qu’empruntent d’ailleurs les automobilistes issus de la partie de la wilaya de Sétif durant la saison estivale pour éviter les embouteillages de la RN9 (Sétif-Béjaïa). Néanmoins, il y a lieu de souhaiter que les travaux de réhabilitation et de revêtement des routes s’accélèrent dans la partie est de la commune d’Erraguene vers celle de Selma, ou encore vers les localités d’El Mersaa et Aïn Lebna. Pour la partie ouest de la commune, la route offre une meilleure image après son revêtement d’un joli tapis de bitume et des vues à couper le souffle sur le barrage éponyme.