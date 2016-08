Taher: Organisation du 1er Salon des arts plastiques

Réagissez

La bibliothèque du centre-ville de Taher accueillera à partir d’aujourd’hui le 1er Salon des arts plastiques qu’organise l’association Parfums de la culture et des arts, domiciliée à Taher (wilaya de Jijel). La manifestation, qui verra la participation de plusieurs artistes plasticiens est organisée avec le concours de l’APC de Taher, l’association Renaissance plastique de Biskra, la librairie El Maâli et le restaurant Ritaj. Le thème retenu pour cette première édition est «La mer de couleurs». L’association s’est illustrée par son travail au profit de jeunes artistes-peintres et des activités. La dernière manifestation notable a trait à l’organisation, le 16 avril dernier en collaboration avec l’association Ibdaa et sous la supervision du dramaturge Abdenacer Khellaf, d’une représentation théâtrale à l’école Akila Boumahrouk de Taher.