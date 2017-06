Sortie d’une promotion d’infirmiers et de laborantins

Réagissez

Une nouvelle promotion d’infirmiers et de laborantins de la santé publique est appelée à renforcer, dès cet été, le secteur de la santé dans les wilayas de Jijel et de Mila, après la formation de 85 et 29 diplômés dans ces deux spécialités par l’Institut national de formation supérieure paramédicale de Jijel.

Au terme d’un cursus de formation théorique et pratique de trois années, achevé la semaine passée par la soutenance de leurs mémoires, les nouveaux diplômés dans ces spécialités ne tarderont pas à rejoindre leurs postes de travail dans les établissements publics de santé de ces deux wilayas. Jijel a cependant bénéficié du plus grand nombre de ce groupe, avec 65 infirmières qui vont être affectées aux différentes structures de santé, dès leur recrutement, cet été. Mila aura 20 infirmières pour renforcer les établissements de la santé de cette wilaya.

Dans la spécialité des laborantins, ils sont 29 nouveaux diplômés, dont 20 pour la wilaya de Jijel et 9 pour Mila, qui seront affectés dans un contexte où l’on se plaint d’un déficit dans le personnel infirmier et de laboratoire. Il convient de noter que sur un total de 114 nouveaux diplômés de cette promotion, on ne retrouve que deux garçons.