Soirées de monologue au port de Boudis

Des humoristes et des acteurs du rire sont depuis jeudi dernier, 15 juin, au rendez-vous d’une nouvelle édition

du Festival du monologue, au port de Boudis, à Jijel. A l’ouverture du programme élaboré par la direction

de la culture, c’est le comédien Farid Merimeche qui a eu l’insigne honneur d’inaugurer la première soirée théâtrale de ce festival. L’association Arradjaa des arts de Batna a été la seconde invitée pour cette soirée devant un public, venu nombreux pour assister à ces représentations théâtrales. Seif Eddine Bouha de Skikda, Mohamed Bessam et Nesrine Belhadj, d’Alger, ainsi que Taher Safir de Biskra et Cheni Cheni de Médéa, compléteront le reste du programme jusqu’à demain. A noter que le public est convié à ces soirées de monologue à partir de 22h30.