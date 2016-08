Slaloms de motos sur les routes

Réagissez

Après avoir imposé leur diktat en milieu urbain, les motocyclistes poussent encore leur arrogance en investissant les voies express. Ils sont devenus plus nombreux à risquer des slaloms entre les voitures, coincées dans un trafic congestionné sur la

RN 43.

Sans casque, ni protection, ni souvent un quelconque document, ils se lancent à grande vitesse dans des dépassements dangereux, notamment à la sortie des plages. Sur la double voie express entre El Aouana et El Milia, le danger est le même.

Des jeunes, très souvent à deux sur une moto, s’offrent en spectacle sur une route déjà dangereuse et à forte circulation. A la sortie des plages, notamment à Tassoust et Sidi Abdelaziz, cette sécurité est également loin d’être la préoccupation des baigneurs. Ces derniers risquent des traversées dangereuses sur la route. Le hic est qu’à Sidi Abdelaziz, tout le monde boude la passerelle traversant la voie express. A Tassoust, des baigneurs passent en groupes ou individuellement en enjambant la barrière de séparation de l’autoroute. Par ailleurs, entre la plage et l’autre côté de la voie express, à proximité du campus universitaire, aucune passerelle n’a été érigée.