Signature de contrats formation-insertion

En marge des portes ouvertes sur l’emploi organisées jeudi, à l’annexe du musée Kotama de Jijel par l’Agence nationale de l’emploi (Anem), plusieurs décisions de recrutement et des contrats de formation-insertion ont été signés. Sous la houlette de l’Anem, la société algéro-qatarie de sidérurgie, Algerian Qatar Steel (AQS) a signé un contrat de formation avec le bureau d’études Rabah Mechekef.

Par la même occasion, la société AQS a délivré des décisions de recrutement à des jeunes diplômés majors de promotion dans les spécialités automatisme et électrotechnique pour intégrer le futur complexe sidérurgique de Bellara, qui devrait entrer en production en 2017. D’autres contrats ont été signés au profit de jeunes, notamment avec la société de production de produits de nettoyage Brilex et l’atelier de couture de Boukhemis Belhadji.

Pour le wali, Larbi Merzoug, présent à cette cérémonie, «le taux de chômage à moins de 10% est une réalité, et dans la réalité il serait à moins de 7%, si l’on prend en compte le travail au noir et la multitude de chantiers privés». Il dira «miser sur les projets d’investissement en cours de maturation ou de réalisation» et affirmera qu’ «une vingtaine de projets ont été implantés ces derniers jours dans la zone d’activité du sud de Jijel, sur la route de Beni Ahmed». Il ajoutera : «D’autres projets seront matérialisés à Oudjana, à Chouf Letnine (Ouled Yahia), et prochainement des décisions seront octroyées dans les communes de Beni Hbibi et Settara.» Il annoncera la prochaine réservation de petits lots urbains pour la réalisation de fabriques.

Pour une population active estimée à 356 024 habitants, les demandes d’emploi arrêtées au 31 octobre dernier et présentées par l’Anem s’élèvent à 27 114, dont plus des deux tiers concernent les hommes. Près de 35% des demandeurs sont des universitaires et dans cette catégorie, par contre, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses, avec 64% des diplômés de l’enseignement supérieur. La situation arrêtée au 31 octobre dernier révèle que sur les 8 603 offres d’emploi enregistrées depuis le début de l’année, 6 915 concernent le privé et 1 688 le secteur public. Le privé national est le plus demandeur avec 4 415 postes, suivi par le privé étranger avec 2 500 offres d’emploi. Pour les secteurs d’activité, le BTPH (bâtiment et travaux publics) représente 52% des offres, suivi par les services (25,72%) et l’industrie (21,69%).

La part de l’agriculture est insignifiante, avec 47 offres. Les insertions professionnelles dans le cadre du dispositif «DAIP» ont permis de placer 1 794 jeunes durant les 10 premiers mois de l’année en cours, ce qui montre un fléchissement par rapport aux deux précédentes années (2014 et 2015), où l’on avait enregistré respectivement 3 350 et 2 688 accords d’insertion. Comme pour les précédentes années, le nombre de contrats d’insertion de diplômés (CID) a représenté le gros des embauches, puisqu’ils ont représenté 51,50% du total. Les contrats d’insertion professionnelle destinés aux jeunes de l’enseignement secondaire de l’éducation nationale, des centres de formation professionnelle, ou ayant suivi un stage d’apprentissage ont représenté quant à eux 33,28%, alors que pour les contrats de formation-insertion (CFI) des jeunes sans formation ni qualification, le taux n’est que de 15,22%.