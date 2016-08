Sidi Abdelaziz en tête des plages les plus fréquentées

Réagissez

La bande côtière de Sidi Abdelaziz, à une trentaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de la wilaya de Jijel, est arrivée en tête des plages les plus fréquentées dans cette wilaya durant la deuxième quinzaine du mois de juillet dernier.

Selon un décompte établi par les services de la Protection civile, ils étaient 496480 personnes à avoir mis le cap sur cette plage pour une baignade ou pour un séjour en bord de mer. S’étendant sur 2500 mètres pour une capacité d’accueil de quelque 9000 estivants, ce littoral a détrôné l’ensemble des autres zones autorisées à la baignade, faisant de cette localité côtière la destination la plus prisée des estivants.

La plage le Rocher noir, une paisible localité relevant de la commune d’El Aouana, à l’ouest de Jijel, est arrivée deuxième dans cette liste des plages qui ont drainé une grande affluence avec 363 900 estivants.

Lemzayer, dans la commune d’El Kennar, est l’autre plage qui a connu davantage de fréquentations, avec 322 590 estivants, suivie en quatrième position de la plage de Bazoul, avec 284 190 visiteurs. Avec 254 900 estivants, la première vitrine balnéaire de la ville de Jijel, la célèbre plage du centre-ville, Kotama, n’arrive qu’au sixième rang dans ce classement.

Quatre autres plages, à savoir, le Rocher aux moules, les Aftis, la Plage rouge, et enfin, Beni Belaïd, ont dépassé le cap des 200 000 estivants, durant la même période. Une quinzaine d’autres plages sont restées diversement fréquentées, avec un nombre qui va de 180500 estivants recensés à El Aouana, aux 8000 baigneurs enregistrés au lieu- dit, M’lemech. Le nombre total

d’estivants recensés sur les 24 plages de la wilaya durant cette même période est de 4001700. Le Rocher aux moules, à Sidi Abdelaziz, a été le plus dangereux pour les baigneurs, si l’on se réfère aux 415 interventions des services de la Protection civile recensées dans cette partie du littoral.

Les plages de Lemzayer, Kotama, Aftis ont connu les mêmes frayeurs, avec plus de 300 interventions chacune pour sauver des baigneurs de la noyade. Rappelons que 10 personnes ont péri en mer du 14 au 30 juillet, dont cinq ont trouvé la mort dans des zones autorisées à la baignade et cinq autres dans des lieux non surveillés.