Sensibiliser sur l’importance du don de sang

Afin de rappeler aux citoyens que les besoins en sang sont une affaire de tout le monde, l’Association des anémiés héréditaires d’El Milia (wilaya de Jijel) a tenu à marquer la date du 14 juin, durant laquelle est célébrée la Journée mondiale des donneurs de sang.

A cette occasion, une opération symbolique de collecte de sang a été menée après la rupture du jeûne, en collaboration avec le point de transfusion sanguine de l’établissement hospitalier Bachir Mentouri d’El Milia, pour permettre aux donneurs de sang de fournir à l’hôpital des poches de sang, d’autant que cette année, cette journée est célébrée en plein mois de Ramadhan. Pour réussir cette opération, l’association a eu recours à des appels par le biais des imams des mosquées et à travers la radio locale.

Elle vise aussi à sensibiliser la population sur les besoins durant ce mois de carême, jugé difficile, bien qu’on assure du côté des organisateurs que le sang n’a pas vraiment manqué à l’hôpital. Mais toute nouvelle poche de sang demeure toujours la bienvenue. On nous rappellera que des sorties sont menées avec le camion aménagé, don de l’opérateur de téléphonie Djezzy en 2007, à proximité des mosquées pour recevoir les dons des citoyens, car le besoin s’exprime toujours.

A cet effet, on saura que le sang ne va pas seulement aux malades atteints de thalassémie ou drépanocytose, mais aussi aux accidentés de la route, au service gynécologique, aux cancéreux dont le nombre ne cesse d’augmenter et qui nécessitent des transfusions. Dans le même sillage, l’Association des anémies héréditaires d’El Milia s’apprête aussi à marquer la Journée mondiale de la drépanocytose, qui est célébrée le 19 juin de chaque année, mais qui reste, regrette-t-on du côté de l’association, encore méconnue. C’est pour cela, nous dit-on, qu’on a pris l’initiative de repérer cette date à travers des banderoles et des dépliants qui seront distribués à l’hôpital d’El Milia pour rappeler qu’il y a une Journée mondiale de cette maladie.